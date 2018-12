Kritisches Polit-Magazin: Positive Bilanz für Kurz

Schneidet Kurz bei nächster Wahl noch besser ab?

Mit diesem Stil sei die Regierung Kurz erfolgreicher als etwa die Regierung Macron in Frankreich oder auch das Kabinett Merkel in Berlin. Im Vergleich zu den „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich seien die „Donnerstags-Demos“ in Österreich eine übersichtliche Erscheinung. Und die volkswirtschaftliche Entwicklung lege nahe, dass die Regierung bei der nächsten Wahl sogar noch mehr Zuspruch haben dürfte als 2017.