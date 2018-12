Eis & Schnee sorgten für Verkehrsunfälle im Ötztal

Eine 55-jährige Österreicherin fuhr am Freitagabend gegen 22.20 Uhr von Sölden kommend in Richtung Tal auswärts. Vermutlich aufgrund der rutschigen Fahrbahn geriet die Frau ins Schleudern und in einer leichten Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug schlitterte einige Meter und kam schließlich entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Frau wurde laut Polizeibericht leicht verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.