Uniform gechippt: Die Schule der Totalüberwachung

Wer unerlaubt geht, löst den Alarm aus

Schwänzen wird so fast unmöglich. Laut „Global Times“ ertönt ein automatisches Alarmsignal, wenn Schüler ohne Erlaubnis die Schule verlassen. In Kombination mit Gesichtserkennungsgeräten an den Schultüren können die Smart-Uniformen auch erkennen, wenn Schüler das Kleidungsstück tauschen.