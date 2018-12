Überfall mit Messer auf Billa: Das ist der Täter

Bei dem Vorfall Donnerstagabend in der Körblergasse wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Täter kam gegen 17.15 Uhr in die Filiale und forderte von der Kasserin „Geld her, Geld her“. Eine Mitarbeiterin hatte gerade die Kehrmaschine in Betrieb, fuhr damit mehrmals forsch auf den Täter zu und rief: „Raus hier, verschwinde!“ Da rannte der Mann ohne Beute aus der Filiale und flüchtete zu Fuß.