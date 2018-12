Spezialteam stürmt von Migranten gekapertes Schiff

Bange Stunden hat die Crew des unter italienischer Flagge fahrenden Frachtschiffes Grande Tema am Freitag durchleben müssen: Migranten, die als blinde Passagiere in Nigeria an Bord gekommen waren, hatten vor der britischen Küste das Schiff gekapert und gefordert, nahe an das Festland gebracht zu werden, um an Land schwimmen zu können. Nach einem 14-stündigen Nervenkrieg stürmten britische Spezialkräfte das Schiff und befreiten die Crew.