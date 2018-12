24. Drogentoter: Klagenfurter starb an Überdosis

Erst vor wenigen Tagen wurde, wie berichtet, ein 26-jähriger Klagenfurter tot in seiner Wohnung aufgefunden. Auch er war an einem Drogenmix gestorben. Keine Woche später, am Samstag, die nächste Meldung über einen Drogentoten in Kärnten: „Ein 43-jähriger Mann aus Klagenfurt starb am 20.12. im Klinikum Klagenfurt, nachdem er am Vortag nach einem medizinischen Notfall dort eingeliefert worden war“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.