Hirscher: „Besser werde ich nicht - nur älter“

Das größte Packerl dieses Winters hat es ja eh schon am Donnerstag in Saalbach gegeben: Der erfolgreichste Ski-Sportler Österreichs zu sein, das machte Hirscher auch noch beim gestrigen Heli-Flugin die italienischen Alpen stolz.Vorder „Stillen Nacht“ wartet nun am Samstag Abend in Madonna di Campiglio noch eine „Laute Slalom-Nacht“ - und weitere Rekord-Packeln. Was Österreichs Top-Skifahrer aber gelassener hinnimmt als das Überholen von Annemarie Moser-Pröll: „Ich will im Grunde nur gut performen. Der Rest ergibt sich. Ich raufe ja nicht mit den Geschichte um die Wette.“