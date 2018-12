Drohnen-Chaos in Gatwick: Mann und Frau verhaftet

Nach einem erneuten Stopp des Flugverkehrs am Londoner Flughafen Gatwick wegen einer weiteren Drohnensichtung hat die Polizei am Freitagabend zwei Verdächtige - einen Mann und eine Frau - festgenommen. Sie seien „in der Gegend“ gefasst worden. Ob sie für das Chaos am zweitgrößten britischen Flughafen verantwortlich sind, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren, nachdem Hunderttausende Passagiere in den vergangenen Tagen wegen eines noch nie da gewesenen Störmanövers mit Drohnen zunächst am Boden bleiben mussten und in weiterer Folge erst verspätet in die Weihnachtsferien starten konnten.