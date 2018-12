Capitals bauen Führung aus, VSV schlägt Salzburg

KAC besiegt Linz

Der KAC mühte sich zu einem 3:2-Erfolg über die Black Wings Linz und gewann damit auch das vierte Duell in Serie. Der heimstarke Rekordmeister (11 Siege in 14 Partien) beherrschte seinen Gegner, zeigte aber im Abschluss Schwächen. Linz hatte in Kickert einen starken Schlussmann, das gewohnt starke Penalty-Killing kam aber gegen das zweitbeste Powerplay-Team nicht zur Geltung. Das 2:1 und das 3:2 gelang dem KAC in Überzahl.