Frontalzusammenstoß auf der B311 in Taxenbach

Während das Auto der Salzburgerin über eine cirka drei Meter hohe Böschung geschleudert wurde, wurde die ungarische Lenkerin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Taxenbach befreit werden. Die Frauen sowie der Zeller Beifahrer (24) der Einheimischen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Tauernklinkum Zell am See gebracht. Auf der B311 kam es durch den Unfall zu einer 50-minütigen Totalsperre. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ.