Hunde-Rudel fiel über Mühlviertler Urlauber her

Anna und Christian Kainberger aus Freistadt wollten sich am 29. November in der Nähe ihres Hotels in Marrakesch ein wenig die Beine vertreten. Der Finanzbeamte (57) und seine Frau (62) hatten einen zweiwöchigen Marokko-Aufenthalt gebucht, doch statt Erholung erwartete sie ein Horrortrip.