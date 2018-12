17 Ziegen von Hof weg: Bauer war selbst der „Dieb“

Unbekannte Täter sollen am Donnerstag 17 Ziegen von einem Bauernhof in Gries am Brenner gestohlen haben. Das zeigte der Besitzer bei der Polizei an. Jetzt stellte sich heraus, dass der Bauer selbst der „Dieb“ war. Er hat die Tiere nach Südtirol gebracht. Er wird angezeigt!