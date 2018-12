Spionage bei Geschenkkauf

Das Christkind hat es jetzt ganz eilig! Rund um die Einkaufszentren geht die Post ab. Allerdings sind viele Händler skeptisch, dass die Umsätze so üppig ausfallen wie in den vergangenen Jahren. Es gab zwar rege Kundenfrequenz, doch viele sollen die Waren im Geschäft nur „ausspioniert“, dann aber bei (ausländischen) Händlern im Internet bestellt haben. In vielen Shops werden daher jetzt schon Rabatte angeboten.