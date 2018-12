Gatwick: Neue Drohnensichtung, wieder Flugstopp!

Der Flugbetrieb am Londoner Flughafen Gatwick musste am Freitagabend nach dem Verdacht einer neuerlichen Drohnensichtung kurzzeitig wieder eingestellt worden. Zuvor waren mehr als 40-mal Drohnen über dem Gelände gesichtet worden, zuletzt am Donnerstagabend. Insgesamt rund 150.000 Passagiere waren von den Flugausfällen und Umleitungen seit Mittwochabend betroffen. Erst Donnerstagfrüh hatten nach rund 36 Stunden des Stillstands wieder Flugzeuge in Gatwick starten und landen können. Mittlerweile konnte der Flugbetrieb aber wieder aufgenommen werden.