Wie wir den Wildtieren im Winter helfen können

„Eigentlich der wichtigste! Ein gesundes Tier setzt im Sommer Fettreserven an, von denen es in der kalten Jahreszeit zehrt. alles steht und fällt mit ruhigen Überwinterungsräumen, wo nicht viel Energie verbraucht wird. Das Wild läuft auf Sparflamme. Muss es also flüchten, verbraucht es viel zu viel Energie, was sogar zum Tod führen kann! Menschen sollten unbedingt Futterstellen weitflächig meiden, das Wild in Ruhe lassen. Vorfälle, in denen Leute auf Mountainbikes oder Skiern Wild regelrecht verfolgen, mehren sich in letzter Zeit. Um im Schnee flüchten zu können braucht das Wild sämtliche Energie, dieses gedankenlose ,Vergnügen‘ von Menschen kann ihr Tod sein.“