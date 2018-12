Trumpet, Marshmello, Snake: Erste Festival-DJs fix

Die Honeycomb-Stage steht ganz unter dem Zeichen von Techno-Musik. Wer nicht mehr bis zum Juli warten kann, für den gibt es ein Zuckerl. Auf den verschiedenen Kanälen des Festivals wird an jedem zweiten Freitag im Monat ein einstündiges Techno-Set veröffentlicht. Und die Acts stehen dabei an den schönsten Plätzen Salzburgs. Den Anfang machten Austrian Apparel, die auf einem verschneiten Steg am Fuschlsee auflegte. Ganz für sich allein.