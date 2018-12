Erzbischof als Ermittler in Kärnten aktiv

Es war ein Paukenschlag in der katholischen Kirche Österreichs: Die Bischofskongregation im Vatikan ernannte am Donnerstag den Salzburger Oberhirten zum Apostolischen Visitator für die Diözese Gurk-Klagenfurt. So etwas gab es seit der unrühmlichen Ära des niederösterreichischen Bischofs Kurt Krenn nicht mehr.