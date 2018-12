Die Dos und Don‘ts für das Balloutfit

Natürlich sollte auch die Damenwelt darauf achten, nicht in Sportschuhen zum eleganten Outfit aufzutreten. Mädels tendieren allerdings eher zu den allseits beliebten Ballerinas. Wer sich also keine Stöckelschuhe oder gar Highheels zutraut, darf natürlich auch Ballerinas tragen. Diese sollten aber nicht abgetragen aussehen oder so, als hätte man sie schon 15 Mal für den Heimweg von der Party in die Tasche gestopft.