Bahnhof-Verlegung ist vom Tisch

Park&Ride-Platz wäre eine mögliche Lösung

Bürgermeister Johann Strasser ließ schon eine Verlegung in Richtung Seekirchen prüfen, was vielleicht auch möglich gewesen wäre. „Das ist aber kein Thema mehr“, erklärt der langdienende Ortschef - Strasser feiert im kommenden Jahr sein 30. Jahr als Bürgermeister. „Natürlich müssen wir die Zufahrt verbessern“, erklärt Strasser. Derzeit führt nur eine kleine Straße hinunter zu den Gleisen.

Eine der besten Lösungen wäre ein Park&Ride-Parkplatz. „Der wäre möglich und machbar“, sagt der Ortschef. Ein Ortsbus, wie er zum Beispiel gerade in Seekirchen oder Hallwang eingeführt wurde kommt nicht in Frage, da dieser im Bahnhofsbereich zu wenig Platz zum Umdrehen hätte. „Wir bemühen uns in der Gemeinde alle sehr, die besten Lösungen zu finden. Klar ist aber auch, dass man leider nicht jeden zu einhundert Prozent zufrieden stellen kann“, sagt Strasser. Er vertraut dabei sehr auf Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und will die Gespräche hauptsächlich mit ihm führen. „Da bringt es nichts über drei Ecken zu Reden“, stellt er klar. Auch will er weiterhin Verbesserungen bei den Bussen erreichen. Zwar ist die Gemeinde sehr gut an das Netz angeschlossen, aber die Zeiten sind oft nur in der Früh an die Bedürfnisse angepasst.