ManUnited-Star wettete auf Entlassung von Mourinho

Zum Rapport

Sanchez kassiert rund 560.000 Euro pro Woche bei United, ist damit der Top-Verdiener der Mannschaft. Der Offensivmann laboriert derzeit an einem Muskelbündelriss. In zehn Spielen traf er in dieser Saison nur einmal. Nach der Enthüllung der Wette sollen ihm die United-Verantwortlichen bereits zum Rapport bestellt haben.