Polizist schoss auf Ehefrau: So entkam sie dem Tod

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht, die das Paar im Familienhaus in Eckartsau verbracht haben soll, gerieten der 54-jährige Beamte und seine gleichaltrige Ehefrau in Streit. In den frühen Morgenstunden, als die beiden bereits in einem Pkw vor dem Haus saßen, eskalierte die Situation dann: Laut Polizeiangaben zielte der 54-Jährige gegen 2.30 Uhr auf seine Ehefrau - und drückte auch ab. Der Schuss traf die Frau nur deshalb nicht, weil sie sich rechtzeitig nach hinten gebeugt hatte, berichtet die Polizei.