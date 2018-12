„Fantastisch!“ Kovac verneigt sich vor Hütter

Die deutsche Bundesliga geht mit einem Hit am Wochenende in die Winterpause. Beim Gastspiel von Meister Bayern München bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt kommt es am Samstag zum Duell von Eintracht-Trainer Adi Hütter mit seinem Vorgänger Niko Kovac. Letzterer streut seinem Nachfolger Rosen.