Hausapotheke in Scheifling darf wieder aufsperren

Gericht hat entschieden

Das Landesverwaltungsgericht mit Sitz in Graz hat in der Tat effektiv gearbeitet: Innerhalb eines Monats wurden die Argumente aller beteiligten Streitparteien sowie sämtliche vorangegangene Behörden-Entscheidungen gesichtet - um letztendlich auf 38 Seiten zu dem Schluss zu kommen, „dass die Zurücknahme der Hausapotheken-Bewilligung voraussetzt, dass die neue öffentliche Apotheke auch tatsächlich in Betrieb genommen wurde“. Dies ist aber in Scheifling bekanntlich nicht der Fall, die Apotheke besteht nur auf dem Papier.