Schlierenzauer und Tournee bleiben auf Kriegsfuß

Auch heuer wird der 28-Jährige die Bilanz nicht aufbessern: Nachdem „Schlieri“ in dieser Saison nur einmal in die Punkte sprang (Rang 12/Ruka), die Formkurve zuletzt nach unten zeigte, schuftet der Ausnahmesportler mit Felder-„Co“ Liegl an neuer Sprungtechnik. Ziel: für die Heim-WM in Seefeld im Februar in Form zu kommen. „Ich habe das Gefühl, dass er auf einem guten Weg ist“, meinte Cheftrainer Felder.