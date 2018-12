Autobahnanschluss sorgt in Lenzing für Unruhe

Lenzings Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber (SP) wird seit Donnerstag mit Anfragen zum aktuellen Stand über die Verkehrsplanung in der Region Attersee Nord konfrontiert. Auslöser sind Medienberichte über angeblich weit fortgeschrittene Planungen eines Autobahnanschlusses in seiner Gemeinde. Auch zu Grundeinlöseverhandlungen und Diskussionen im Gemeinderat soll es gekommen sein, will ein Insider wissen. Vogtenhuber kann sich das nicht erklären: „Wir haben in der Gemeinderatssitzung nicht diskutiert. Was richtig ist, ist, dass wir an einer gemeinsamen Verkehrslösung mit Schörfling, Seewalchen und der Asfinag arbeiten.“