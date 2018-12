Photovoltaik-Förderung für Betriebe verlängert

Die Förderaktion - mit insgesamt 2,5 Millionen Euro dotiert - setzt einen positiven Anreiz zur Investitionsentscheidung, zumal vom Bund aktuell keine Förderung angeboten wird. „Wir leisten so einen maßgeblichen Beitrag zur Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. Photovoltaik-Experten bezeichnen das Salzburger Modell als beispielhaft für eine ideal gestaltete Förderung in diesem Bereich. Damit leistet die Salzburger Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele. In Betrieben erzeugter Sonnenstrom hat den Vorteil, dass er überwiegend unmittelbar verbraucht wird, weshalb es sich besonders auszahlt, hier zu investieren“, unterstreicht Haslauer.