Wiener Bankräuber entpuppt sich als Serientäter

Die Serie begann am 16. Juni dieses Jahres. In eine Burka gehüllt, überfiel ein Mann ein Geldinstitut in Wien-Simmering. Mit anderen Verkleidungen - unter anderem Perücke und aufgeklebter Bart - raubte derselbe Pistolen-Mann weitere zwei Banken in Niederösterreich aus, und zwar am 3. Juli in Baden und am 8. August in Grafenbach.