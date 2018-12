Lasagne und Wurst aus dem Mühlviertel hoch im Kurs

Mehr als 50 Millionen Euro investierte die von Wolfgang Hochreiter geführte, breit aufgestellte Firmengruppe in die zwei Leuchtturm-Projekte in Sachen Gesundheit und Reha: In Bad Leonfelden wurde das Kurhotel Vortuna eröffnet, in St. Georgen im Attergau ging nun das Reha-Zentrum Am Kogl in Vollbetrieb, nachdem gestern die Kur-Gäste vom ehemaligen Sanatorium in das neue Reha-Zentrum übersiedelten.