Hass im Netz: Bis zu fünf Millionen Euro Strafe

Deutsches Modell bald auch in Österreich?

Man werde sich das deutsche Modell genau ansehen und hinsichtlich einer möglichen Einführung in Österreich diskutieren, heißt es aus dem Büro von Kanzleramtsminister Gernot Blümel. „Die großen multinationalen Online-Giganten stellen sich selbst als neutrale Plattformen dar, die keinen Einfluss auf die Inhalte nehmen. Das entspricht nicht der Realität“, so der Minister, der „Handlungsbedarf“ sieht, „um wieder zu einer gelebten Normalität zu kommen“.