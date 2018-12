Ist Österreich ärmer geworden, Herr Pfarrer?

Welche Erinnerungen werden wach, wenn Sie an Weihnachten in Ihrer Kindheit denken?

Ich sehe unser kleines Haus vor mir, mit nur zwei Räumen. Im Winter war es so kalt, dass wir als Kinder oft halbe Tage im Bett der Großmutter verbracht haben, wo wir einander wärmen konnten. Wir sind mit vielen Tieren aufgewachsen - eine Katze, Hasen, Hühner, Gänse, Bienen und ein kleines Ferkel hat in einer Kiste im Haus gelebt. Eine Ziege hat uns Milch gegeben. Weihnachten war der einzige Tag, an dem auch im Schlafzimmer geheizt wurde. Unsere Mutter schmückte den Baum mit Würfelzucker, den sie in Zuckerlpapier einwickelte, jedes Jahr dieselben, essen durften wir sie nicht. (Pfarrer Pucher steht auf und holt ein altes Fotoalbum aus einem Regal. Die Bilder zeigen ihn, seine Geschwister und die vaterlose Familie am Heiligen Abend. „Mich erkennt man an den großen Ohren!“ Sein Vater wurde im Krieg von Partisanen erschossen.)