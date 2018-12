Gottesdienste in aller Herrgottsfrüh

Bemerkenswert ist schon allein, dass es gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit doch mehr Gläubige in die Gotteshäuser zieht. Und dass dies im wahrsten Sinne des Wortes in aller Herrgottsfrüh passiert, ist noch erstaunlicher. Denn die Rorate-Messen beginnen bereits vor Sonnenaufgang, also morgens zwischen 6 und 7 Uhr, und oft lediglich bei Kerzenschein.