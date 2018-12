Versuchte Vergewaltigung nach „Aufriss“ in Lokal?

Opfer konnte Angreifer nicht identifizieren

Beim nunmehrigen Termin war auch das vermeintliche Opfer erstmals als Zeugin erschienen. Doch die Frau, die sich in Drogentherapie befindet, konnte zur Aufklärung nur wenig beitragen. „Ich muss es leider so sagen: Für mich sehen die Schwarzen alle gleich aus“, gab sie zu Protokoll. Daher war es ihr auch unmöglich, im Gerichtssaal den 27-Jährigen als damaligen Peiniger zu identifizieren. Zur Sprache kam auch, dass in den Monaten zuvor immer wieder Schwarzafrikaner bei der Wohngemeinschaft der beiden Frauen ein- und ausgegangen waren. Denkbar war es also auch, dass die DNA-Spur an einem anderen Tag verursacht worden war. Deshalb und aufgrund „mannigfaltiger Widersprüche“ der Zeugin fällte der Schöffensenat einen Freispruch.