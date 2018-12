Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!

Ist es wirklich schon so schlimm? Mir kommen altmodische Werte in den Sinn, die junge Leute heute vielleicht nicht mehr kennen. Barmherzigkeit, Redlichkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit. Anstand. Ein anständiger Mensch zu sein, wie nett und langweilig das schon klingt! Dabei ist es das Schwierigste, und das Wichtigste. Anstand, der braucht keine Gesetze und Regeln, keine Ge- und Verbote, das ist eine Art „innerer Kompass“, den es auf rauer See einer modernen Gesellschaft zur Navigation braucht. Anständig sein bedeutet Rücksicht auf andere zu nehmen, auch wenn einem gerade nicht danach zumute ist. Anstand zeigt sich oft in ganz kleinen Alltäglichkeiten des Lebens: Darauf achten, was man sagt, Worte ernst nehmen, sich beim Reden in die Augen schauen, auch wenn man in Eile ist. Dem anderen den Vortritt lassen. Niemanden bloßstellen oder benachteiligen, solidarisch sein. Nicht nur für sich selbst, sondern für das Ganze mitdenken. Aufeinander aufpassen. Dafür danke ich zum Jahresende allen unseren Kooperationspartnern und meinem Team ganz herzlich!