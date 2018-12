Frohe Weihnacht

Es gibt jene, die sich bedanken würden für all die Zuwendung und Liebe, die sie bekommen. Für die ausgedehnten Spaziergänge, und Spielzeiten. Es gäbe auch zahlreiche tierische Begleiter, die ihre Besitzer bitten würden, doch mehr Geduld mit ihnen zu haben und ihnen Zeit zu widmen, statt das Gefühl zu vermitteln, im Stich gelassen zu werden. Und so manches Tier hätte leider auch viel Trauriges zu berichten. Dass es einst vielleicht als Geschenk unter dem Christbaum lag. Dass es glücklich war in der Familie, bis es eines Tages in ein Tierheim gebracht wurde. Nicht, dass es ihm dort schlecht gehe. Aber es vermisse ein echtes Zuhause und wisse nicht, was es falsch gemacht hat, weshalb es gehen musste.