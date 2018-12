Polizisten im Internet als „Dick&Doof“ bezeichnet

In Salzburg ist am Freitag ein 45-jähriger Mann vor dem Strafrichter gestanden, weil er zwei Polizisten öffentlich im Internet beschimpft hat. Der Salzburger verspottete die beiden Beamte in einer Facebook-Gruppe mehrmals mit Begriffen wie „Dick & Doof“, „der Blade“ und „Fettsack“. Der bisher unbescholtene Angeklagte entschuldigte sich heute bei den Polizisten. Er erhielt eine Diversion.