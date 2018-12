12,7 Millionen Euro Budget in Neumarkt

Bei der verganhenen Gemeindevertretungssitzung zeigte sich einmal mehr die gute, parteiübergreifende Zusammenarbeit in Neumarkt am Wallersee: Ohne Gegenstimme wurde das Budget für 2019 sowie der mittelfristige Finanzplan der Flachgauer Stadtgemeinde bis 2023 beschlossen. 12,7 Mio. Euro sind im ordentlichen Haushalt für das kommende Jahr vorgesehen, plus drei Mio. im außerordentlichen. „Mit diesem geordneten Finanzplan können wir den hohen Standard in Neumarkt halten und die Lebensqualität weiter verbessern“, freut sich Bürgermeister Adi Rieger über den einstimmigen Beschluss aller Parteien zum Budget.



Ein wesentlicher Teil des Budgets ist für die Sanierung und Erweiterung der Volksschulen Sighartstein und Neumarkt vorgesehen. Auf dem Plan stehen auch Verbesserungen des „Verkehrsknotens Neumarkt“ durch den Neubau der Bahnhaltestelle mit der Verlängerung der Mattigtalbahn und einem modernen Busterminal.