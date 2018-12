Wenn die Seele krank wird

Richtige Therapie finden

Depressionen sind in vielen Fällen heilbar oder können mit Psychotherapien und Medikamenten zumindest erfolgreich gemindert werden. Wird die Diagnose gestellt, folgt in der Regel eine Behandlung mit antidepressiven Medikamenten. Entsprechende Arzneien gibt es viele, dabei ist jedoch einiges zu beachten. „Patiententypen lassen sich den einzelnen Wirkstoffklassen nicht so einfach zuordnen, auch wenn das immer wieder versucht wird“, so Prof. Simhandl. Dabei wäre etwa zu berücksichtigen, ob der Betroffene innerlich unruhig, angespannt und unter Druck ist oder eine Antriebsstörung im Vordergrund steht. Die Dauer der Behandlung richtet sich danach, wie intensiv und häufig die Erkrankung auftritt. „Die WHO empfiehlt, die erste schwere depressive Episode für ein ganzes Jahr zu therapieren. Bei wiederkehrenden Ereignissen sollte man in Richtung Stimmungsstabilisatoren zur Verhinderung von Rückfällen überlegen. Noch mehr als bei der akuten Depression kann hierfür auch Psychotherapie hilfreich sein“, so der Experte.