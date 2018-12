Flughäfen ausgespäht: Spur zur Salafisten-Szene

In Deutschland und Frankreich verdichten sich die Hinweise, dass die Ausspähversuche an den Flughäfen in Stuttgart und Paris womöglich im Zusammenhang mit der „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ zusammenhängen. Während an mehreren Flughäfen Deutschlands die Sicherheitsvorkehrungen enorm verstärkt wurden, fanden am Freitag laut Medienberichten Razzien in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg statt. Die Polizei fahndet nach vier verdächtigen Personen - unter ihnen ein Vater und sein Sohn - mit Kontakten in die deutsche Salafistenszene. Bei den Ausspähversuchen am Flughafen in Stuttgart hatten die mutmaßlichen Islamisten besonders die Abläufe bei der Fluggastkontrolle im Blick.