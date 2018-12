Mutter verzweifelt: Schimmel im Kinderzimmer

In der Früh zieht die Mama in Karenz als Erstes die Kinder an und öffnet alle Fenster. „Ich lüfte und ich heize“, erzählt sie. Mehr kann keiner machen. Doch die Wände im Erdgeschoß triefen, der Schimmel greift auf die Möbel über. Auch die Außenfassade ist dunkel verfärbt. Der Schimmelbefall dürfte hier bereits seit Langem ein Problem sein. „Schon bei der Eingangstür fängt es an“, erklärt die Mutter.