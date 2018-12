Schon Dutzende Mitarbeiter liefen vor Trump davon

Interner Widerstand gegen Trumps „verfehlte Impulse“

So hatte erst im September ein anonymer hochrangiger Regierungsmitarbeiter in einem viel beachteten Gastbeitrag für die „New York Times“ geschrieben, dass es innerhalb der US-Regierung aktiven Widerstand gegen Trump gebe. „Viele von ihm Ernannte haben gelobt, dass wir tun, was wir können, um unsere demokratischen Institutionen zu schützen, während wir Herrn Trumps verfehlte Impulse vereiteln, bis er nicht mehr im Amt ist“, so der Autor, dem laut der Zeitung auf seine Bitte hin Anonymität gewährt wurde, weil sein Job sonst in Gefahr sei.