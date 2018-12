Mit diesen Waffen holt man Drohnen vom Himmel

Weil Unbekannte mit Drohnen über das Flugfeld geflogen sind, musste am zweitgrößten britischen Flughafen der Flugverkehr für mehr als 24 Stunden ausgesetzt werden. Tausende Passagiere saßen in London-Gatwick fest, Hubschrauber und Scharfschützen suchten vergeblich nach den Piloten der Drohnen. Und auch am Freitag kam es erneut zu Drohnensichtungen, der Flugbetrieb musste wieder gestoppt werden. Doch der Vorfall sorgte nicht nur für Ärger bei Reisenden und Behörden, sondern wirft auch eine wichtige Frage auf: Wie können Flughäfen und andere sensible Einrichtungen vor in ihren Luftraum eindringenden Drohnen geschützt werden?