„Liverpool-Hater“ darf für 50 Millionen einkaufen

In der englischen Fußball-Premier-League ist nach dem Freitag-Auftritt von Spitzenreiter Liverpool in Wolverhampton am Samstag Meister Manchester City gegen Crystal Palace gefordert. Während Ralph Hasenhüttl mit Southampton erneut ein „Signal“ senden will, fehlt Marko Arnautovic noch verletzt. Aber es wird das Wochenende, an dem der Held der United-Fans wieder an seine Wirkungsstätte zurückkehrt. Die Augen der Welt sind auf Cardiff gerichtet.