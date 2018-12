Polizist (54) schoss auf eigene Ehefrau

Er, ein Beamter am Flughafen Wien-Schwechat. Sie, eine Security-Mitarbeiterin am Airport. Immer wieder, so heißt es, dürfte es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Am Freitag um 6 Uhr griff der 54-Jährige zur Waffe, er schoss - verfehlte sein Opfer jedoch.