Partystress für die Haut

Mindestens so ärgerlich wie häufig: Gerade dann, wenn wir uns besonders auf ein Event, ein Rendezvous oder eine tolle Party freuen, kommt es zu Hautproblemen. Das ist kein Zufall. Denn unser äußeres Schutzorgan reagiert nicht nur auf Umwelteinflüsse, sondern auch auf Stoffwechselvorgänge und Hormone sensibel. All dies wirkte in den vergangenen Wochen meist in geballter Ladung auf uns ein.