Trump: Peinliches Video mit „Will & Grace“-Star

Trump in Latzhosen

In dem singt der Immobilienmogul in Latzhosen und mit Mistgabel in der Hand völlig schräg den Titelsong der 60er-Jahre-Serie „Green Acres“ mit Mullally neben ihm. Die Serie handelte von einem New Yorker Anwalt, der mit seiner verwöhnten Society-Ehefrau (gespielt von Eva Gabor) auf eine Farm zieht.