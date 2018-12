Horror-Sturz von Olympiasieger Podladtchikov

Schon im März 2017 hatte sich Podladtchikov bei einem Sturz in der Sierra Nevada in Spanien einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen. Der Sieg in Secret Garden ging dennoch an die Schweiz, denn Jan Scherrer gelang sein erster Weltcuperfolg. Bei den Frauen siegte die Chinesin Cai Xuetong. Die Slopestyles gingen an den Japaner Takeru Otsuka bzw. dessen Landsfrau Miyabi Onitsuka.