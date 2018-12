Programmieren bald ab erster Klasse Volksschule?

Im Frühjahr 2019 will das Bildungsministerium einen „Masterplan Digitalisierung“ für den Einsatz digitaler Medien an Schulen vorlegen. Einsatz mit Augenmaß lautet dabei die Devise, so Martin Bauer vom Bildungsministerium. Niemand wolle ausschließlich digital unterrichten. Pläne für die Modernisierung der Lehrpläne gibt es aber durchaus. „Es liegt am Lehrer zu entscheiden, welche Methode eingesetzt wird, um mit den Kindern möglichst weit zu kommen.“