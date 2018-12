„Andi & Alex“ kochen auf Piste in Hochfügen auf

Nachdem Alexander Fankhauser bereits beim ersten "Snowlicious®“-Termin seine Gäste mit grandiosen Variationen wie zum Beispiel getrüffeltem Tartar vom Kalbsrücken, Cremesuppe vom Muskatkürbis oder knusprigen Schweinsbauch verwöhnt hat, kommt nun beim zweiten Termin am 28.12.2018 sein Kochkollege Andreas Wojta dazu. Die beiden gehen an Board von "Snowlicious®“ und machen direkt auf der Piste die Geschmacksknospen unsicher. So vereint Hochfügen das Non Plus Ultra der österreichischen Kochwelt auf Schnee und sorgt mit der gemütlichen BMW Chill-out Area sowie feurigen Beats vom DJ live vom Dach der Pistenraupe mit Sicherheit vor allem für eines: Good Vibes.