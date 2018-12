13 tote Kumpels bei Grubenunglück in Tschechien

Vorweihnachtliche Tragödie im Osten Tschechiens: Am Donnerstagabend kamen bei einem schweren Grubenunglück in einem Steinkohlebergwerk rund 300 Kilometer östlich von Prag 13 Arbeiter ums Leben. Zwei Kumpels erlitten lebensgefährliche Verbrennungen, acht weitere wurden leicht verletzt. Es handelt sich um das schwerste Grubenunglück in unserem Nachbarland seit 1990.