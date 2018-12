Flüchtlingsverein im Konkurs: 1,8 Mio. € Schulden!

Der niederösterreichische Flüchtlingsverein „menschen.leben“ ist pleite: Am Donnerstag wurde am Landesgericht Wiener Neustadt ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Der Verein, in dessen Aufsichtsrat unter anderem ORF-Manager Pius Strobl sitzt, hat knapp 1,8 Millionen Euro Schulden. Betroffen sind rund 280 Arbeitnehmer.